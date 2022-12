Marc Barthelemy: «Luxemburgisch entwickelt sich»

Meine Aufgabe war dafür zu sorgen, dass die 40 Maßnahmen zur Förderung der Sprache aus dem Jahr 2017 umgesetzt werden. Das ist gelungen, mit Ausnahme der Kommunikation im Gesundheitsbereich wegen der Pandemie. Ich bin froh, dass ich in diesem Monat einen neuen Aktionsplan mit 50 Maßnahmen vorlegen konnte. Ich musste für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der luxemburgischen Sprache sorgen, das ist mir gelungen.

Wie kann man Luxemburger dazu bringen, mit Ausländern die Sprache zu sprechen?

Im Alltag ist oft nicht klar, was höflich ist und was nicht – ob man auf Luxemburgisch sprechen oder in eine andere Sprache wechseln sollte. Vielleicht sollte man sich auf ein Signal einigen, das die Einheimischen ermutigt, Luxemburgisch zu sprechen.