Sprache: «Luxemburgisch verleiht unserem Land Identität»

«Während sich das Land verändert, müssen wir den Schwerpunkt auf die Förderung unserer Sprache legen», sagte Claude Meisch (DP) am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Aktionsplans für die luxemburgische Sprache . Es handele sich um 50 realisierbare Maßnahmen, die einen Fahrplan für die kommenden fünf Jahre bilden und in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit während der « Sproocheronnen » erarbeitet wurden, erläutert Marc Barthelemy, Kommissar für die luxemburgische Sprache.

Der Plan sieht einen verstärkten Lernprozess vor, «sei es in der Schule oder für Erwachsene in der Ausbildung», bemerkt Claude Meisch. Ziel sei, den Kontakt mit der Sprache zu verstärken, durch regulären sowie spielerischen Unterricht oder optionale Kurse an internationalen Schulen. «Wir werden die Kurse mit modernen Hilfsmitteln ausbauen. Einige gibt es bereits, den Spellchecker , Online-Kurse und die Spracherkennung», so Marc Barthelemy.

Zunehmendes Interesse

Eine Ausweitung der Landessprache in den Medien, in der Verwaltung und am Arbeitsplatz ist ebenfalls vorgesehen. Das Gesundheitswesen möchte zum Beispiel die Kommunikation zwischen Patienten und Pflegepersonal verbessern. Eines der Ziele ist es, Muttersprachler zu ermutigen, Luxemburgisch mit denen zu sprechen, die es lernen möchten. «Sie wechseln zu oft ins Französische oder Deutsche, weil sie nicht immer wissen, was höflicher ist. Wir können uns ein Erkennungszeichen vorstellen, das dazu einlädt, Luxemburgisch zu sprechen», erklärt Marc Barthelemy. Der gesamte Plan wird in fünf Jahren evaluiert.