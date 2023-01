Kohleausstieg: Luxemburgische Aktivisten beschuldigen das Großherzogtum der Mittäterschaft

«Luxemburg profitiert sicherlich auch von der Kohle, die in der Mine in Garzweiler gefördert wird, um das Land mit Strom zu versorgen. Wir sind also nicht unschuldig», beklagt ein Demonstrant aus Luxemburg.

Gestern wurden die letzten Aktivisten, die gegen die Erweiterung des Kohletagebaus sind, aus dem deutschen Dorf Lützerath vertrieben. Eine Bewegung, an der sich auch Luxemburger beteiligten, die am Samstag bei der Demonstration, an der zwischen 15.000 und 35.000 Menschen teilnahmen, anwesend waren. «Wir sind mit den Bussen von ‹FridaysforFuture› hin und zurück gefahren», gestehen vier junge Leute, die Mitte zwanzig sind und im Ausland studieren. «Einer von uns war bereits am Wochenende zuvor dort gewesen und hatte auf dem ‹Unser Aller Camp› übernachtet.» Ihr Ziel war es, ihre Solidarität mit den Aktivisten vor Ort zu zeigen und sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. «Kohleabbau ist keine Lösung, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen.»