Solidarität: Luxemburgische App organisiert Spendenaktion für Geflüchtete

«Riding the rainbow» heißt die neue kostenlose App, die in Zusammenarbeit mit ukrainischen Entwicklern entstand. Sie soll es Einwohnern des Großherzogtums ermöglichen, Kontakt zu Geflüchteten herzustellen, um Ausstattung für Sport oder Musik zu spenden. Lena Antonyuk, die aus der Ukraine geflohen ist, konnte so etwa Fahrräder für ihre beiden Kinder bekommen. «Als ich die Fahrräder nach Hause gebracht habe, war das für die Kinder wie eine Geburtstagsfeier», sagt sie. Bisher konnten 557 «glückliche Kinder» von der Aktion profitieren.