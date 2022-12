Phishing-Versuch : Luxemburgische Regierung warnt vor betrügerischen SMS

Wie die Regierung am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat, werden derzeit SMS versendet, die den Empfängern vorgaukeln, sie hätten Anspruch auf eine Steuerrückerstattung. Demnach geben sich die Betrüger als Teil der Steuerverwaltung aus und fordern ihre Opfer dazu auf, eine trügerische Website zu besuchen, die Guichet.lu sehr ähnelt. Auf dieser Website werde man dazu angehalten, seine Bank auszuwählen und seine LuxTrust-Anmeldedaten einzugeben.

Aus diesem Grund erinnert die zuständige Behörde nochmal daran, dass über eine mögliche Steuererstattung in keinem Fall per SMS oder E-Mail, sondern auf dem Postweg informiert werde. Wer also eine solche dubiose Nachricht bekommen hat, sollte sie direkt löschen und vor allem nicht auf den angegeben Link – der zur Fake-Seite führen soll – klicken. Grundsätzlich, so heißt es in der Pressemitteilung, sollte niemals gezögert werden, die Steuerverwaltung zur Sicherheit für Nachfragen zu kontaktieren, falls in solch einer Angelegenheit mal Zweifel aufkommen.