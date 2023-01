«German Doctors»: Luxemburgischer Arzt widmet sich den ärmsten Menschen der Welt

«Diese Menschen haben nicht die finanziellen Mittel, um selbst zu reisen», erklärt Leners gegenüber L'essentiel. Also kommen er und seine Kollegen eben zu ihnen, um eine Erstversorgung vor Ort zu leisten. Nach mehreren Malen in Indien und Bangladesch kehrte Jean-Claude Leners am 12. November von einer Mission auf der Insel Samar auf den Philippinen zurück. «Ein Fahrer brachte uns in die besonders entlegenen Dörfer», erzählt er. Die Bevölkerung dort spricht in der Regel einen Dialekt, den meist eine Krankenschwester übersetzt.