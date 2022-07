Länderspiel gegen Türkei: Luxemburgischer Fußballverband geht hart gegen Störenfriede vor

Die Platzstürmer der Nations-League-Partie zwischen Luxemburg und Türkei werden nun hart bestraft für ihr Vorgehen am 11. Juni.

Zehn Jahre Verbot für alle Spiele, die vom luxemburgischen Fußballverband (FLF) organisiert werden, und ein Jahr Stadionverbot in Luxemburg: So lautet die Strafe, die der Staat nach Absprache mit der FLF beschlossen hat. Betroffen davon sind jene Zuschauer, die am 11. Juni nach der Nations-League-Partie zwischen Luxemburg und der Türkei unerlaubterweise auf das Spielfeld gelaufen waren.