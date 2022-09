Luxemburger Rennfahrer : Dylan Pereira wird Porsche Supercup Meister

Dylan Pereira konnte am Sonntag in Monza die Gesamtwertung des Porsche Supercup gewinnen.

Obwohl er am Sonntag in Monza nur den fünften Platz belegte, hat Dylan Pereira in der Gesamtwertung den Porsch Supercup gewinnen können. Der luxemburgische Fahrer sicherte sich damit seinen Titel, nachdem er in den acht Rennen dieser Saison drei Siege errungen hatte. Vor der Ankunft in Italien hatte er 19 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten und ein achter Platz hätte ihm zur Krone gereicht.