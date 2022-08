Elektro-Pop: Luxemburgisches Elektroduo covert «Running Up That Hill»

«Running Up That Hill» ist einer der größten Hits der Pop-Ikone Kate Busch. Als der Originalsong im August 1985 erschien, ahnte niemand, dass der Klassiker 37 Jahre später dank der neuen Staffel von «Stranger Things» ein solches Revival erleben würde. Der Song wurde seither unzählbar oft gecovert. Auch vom Luxemburger Elektroduo «The X». «Wir haben den Song wieder neu entdeckt und mussten ihn einfach covern», erzählt Yacko. Der 36-jährige Gitarrist und die 27-jährige Sarah (Sängerin und Keyboard) haben den Song neu interpretiert, indem sie etwas luxemburgisches Flair und eine Prise Elektro hinzufügten.