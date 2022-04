Luxemburg : Das Müllerthal wird Unesco-Geopark

Für Luxemburg ist es der erste Park in dem weltweiten Netzwerk.

Das Müllerthal im Osten Luxemburgs darf sich künftig mit dem Label Unesco-Geopark schmücken. Die rund 256 Quadratkilometer große Region werde dieses Jahr in die Liste der Unesco-Geoparks aufgenommen, teilte die Unesco mit. Mit sieben weiteren neuen Aufnahmen von Geoparks erhöhe sich deren Zahl auf weltweit 177 in 46 Ländern. Für Luxemburg ist es der erste Park in dem weltweiten Netzwerk. Der Natur- und Geopark Müllerthal sticht mit seinen rund 200 Millionen Jahre alten Sandsteinformationen und einer spektakulären Felsenlandschaft hervor.

Unesco-Geoparks gibt es seit 2015. Dabei handelt es sich um Gebiete mit geologischen Stätten und Landschaften von internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung. Bei den Neuaufnahmen in diesem Jahr ist auch der Geopark Ries dabei: Er liegt zum Großteil in Bayern, ein kleiner Teil liegt in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz ist der Natur- und Geopark Vulkaneifel seit 2015 dabei.