Sprachkenntnisse: Luxemburgischkurse werden auf der ganzen Welt angeboten

LUXEMBURG – Im Großherzogtum, in der Großregion, in Paris und durch das Internet auf der ganzen Welt: Die Luxemburgischkurse des INL boomen.

«Es gibt ein großes Interesse am Erlernen der luxemburgischen Sprache», sagt Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag anlässlich einer Pressekonferenz im Nationalen Spracheninstitut (INL), «das beschränkt sich nicht auf das Gebiet des Großherzogtums und der dort ansässigen Personen.» Vielmehr besteht auch über die Grenzen der Großregion ein spürbar gesteigertes Interesse, die luxemburgische Spreche zu erlernen.

«Wir haben unser Angebot an Kursen in luxemburgischer Sprache fast verdoppelt», stellt Maisy Gorza, die Direktorin des INL, fest. Demnach hat sich die Zahl der Anmeldungen von 2614 im Schuljahr 2011/12 auf 5681 im aktuellen Schuljahr mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum erhöhte das INL die Zahl der Lehrkräfte von 33 auf 60. Zwischen dem INL und der Abteilung für Erwachsenenbildung des Ministeriums wurden in den vergangenen fünf Jahren 68.000 Anmeldungen für Luxemburgischkurse verzeichnet – 2021/22 zählte das Institut noch 2700 Lernende.

Das Bedürfnis, die luxemburgische Sprache zu lernen, ist aufgrund der vielen Pendler auch jenseits der Landesgrenzen groß. Sie zu verstehen und zu sprechen« bietet für viele Menschen die Aussicht auf eine Verbesserung», meint Claude Meisch. Für Grenzgänger, die im Gesundheitswesen arbeiten, im Handel oder in der Gastronomie-Branche sei das Lernangebot ebenso interessant wie für jene, die sich in dem Land, in dem sie arbeiten, einfach besser verständigen wollen.

Partnerschaften mit Hochschulen in der Großregion

Um die Organisation zu erleichtern, entwickelt Luxemburg Partnerschaften in der Großregion zur Finanzierung von Luxemburgisch-Kursen – ob mit der Académie Nancy-Metz oder an den Hochschulen im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Im Februar dieses Jahres sei die luxemburgische Botschaft in Paris mit einwöchigen Schnupperkursen voll besetzt gewesen. Andere Botschaften in der ganzen Welt könnten diesem Beispiel folgen, die Botschaft in Washington habe demnach bereits ihr Interesse bekundet.

In der Zwischenzeit arbeitet das Nationale Spracheninstitut an der Entwicklung einer Online-Plattform, um die Luxemburgisch-Kurse rund um den Globus anzubieten. Diese könnten «die Lernenden selbstständig nutzen» oder auch von der Lehrkraft «in ihren Unterricht integriert werden», erklärt Maisy Gorza. Mit integrierten Einstufungstest soll den Lehrkräften dann der Fortschritt der Schülerinnen Schüler anzeigt werden, damit sie spezielle – an das Niveau und die Kompetenzen angepasste – Aufgaben und Übungen stellen können.

Bis Luxemburgisch eine Weltsprache ist, ist es zwar noch ein weiter Weg, aber Sie können es überall auf der Welt lernen, von Tokio über Ettelbrück bis Buenos Aires, wo das INL neben den Zentren im Glacis, in Luxemburg-Stadt, in Belval und in Mersch eine neue Zweigstelle eröffnen wird.