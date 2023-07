Luxemburg: Luxemburgs Anwälte von Armut bedroht? Das sagt die Regierung

Rechtsanwälte, die am Ende des Monats jeden Cent dreimal umdrehen müssen? Die Studie, die im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, sorgte in der Anwaltschaft für Aufsehen. Die ehemalige Präsidentin der Anwaltskammer, Valérie Dupong, hatte beklagt, dass manche jungen Anwälte Mühe hätten, von ihrem Beruf zu leben. Neun Monate später brachten Laurent Mosar und Elisabeth Margue (CSV) – beide Anwälte von Beruf – das Thema mit einer parlamentarischen Anfrage wieder auf die politische Tagesordnung.

In Anlehnung an die von der Anwaltskammer durchgeführte Studie zeigen sich die beiden christlich-sozialen Abgeordneten besorgt über «die Arbeitsbedingungen und Gehälter» ihrer selbstständigen Kollegen, die «nicht immer an die Lebenshaltungskosten in Luxemburg angepasst» seien. Die stetig wachsende Zahl der Freiberufler, von denen 42 Prozent weniger als 2.500 Euro brutto im Monat verdienten, sei ein Problem.