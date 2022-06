Beschäftigungsstand in Luxemburg : Luxemburgs Arbeitsmarkt kämpft mit Ungleichgewicht

«Wenn die Dinge hier perfekt wären, läge die Arbeitslosenquote in Luxemburg bei null Prozent», sagte Isabelle Schlesser, Leiterin der Arbeitsagentur Adem, die am Montag ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 vorgestellt hat. Während die Arbeitslosenquote Ende Mai auf 4,6 Prozent zurückgegangen ist, ist der luxemburgische Arbeitsmarkt gleichzeitig mit einem Ungleichgewicht konfrontiert, «welches sich tendenziell verschärft», betonte Isabelle Schlesser. So gab es Ende Mai 2022 fast genauso viele offene Arbeitsstellen (13.256) wie Arbeitssuchende (13.946) im Großherzogtum. Es mangelt also an qualifizierten Arbeitskräften in fast allen Branchen, während unter den Arbeitssuchenden noch immer über die Hälfte auf das Konto von Langzeitarbeitslosen gehen.