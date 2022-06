Neue Studie : Luxemburgs Atheisten fordern Ende der staatlichen Kirchenfinanzierung

LUXEMBURG – Nur noch ein Viertel der Einwohner des Großherzogtums hält Religion für wichtig. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von der Allianz der Atheisten und Agnostiker in Auftrag gegeben wurde.

Im Jahr 1970, als bei Volkszählungen noch nach der Religionszugehörigkeit der Einwohner gefragt wurde, gaben 96,9 Prozent der Menschen in Luxemburg an, katholisch zu sein. 1,2 Prozent waren protestantisch, 0,2 Prozent jüdisch und 1,7 Prozent gehörten einer anderen Religion an. Bei einer Studie aus dem Jahr 2008 sank der Anteil der Katholiken auf 68,7 Prozent. Bei dieser Umfrage konnten die Teilnehmer auch erstmals angeben, «keiner Religion» anzugehören, was auch rund ein Viertel tat.

Immer weniger Kirchengänger

Diese Werte sind allen wichtig

Aber woran glauben die Menschen in Luxemburg, wenn die Religion so sehr in den Hintergrund gedrängt wird? Die meisten an eine höhere Kraft: Diejenigen, die einer Religion angehören, glauben zum Großteil an Gott, aber nicht an Himmel oder Hölle, sondern eher an die Sünde und ein Leben nach dem Tod. Vier von zehn Katholiken glauben an die Auferstehung Christi. An den Heiligen Geist oder die unbefleckte Empfängnis glauben weniger. Die überwiegende Mehrheit der Befragten, einschließlich der Katholiken, befürwortet Verhütungsmittel, das Recht auf Sterbehilfe, Abtreibung und die Ehe für alle.