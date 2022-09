Rückrufaktion : Luxemburgs Behörden warnen vor Erregern in Garnelenschwänzen

LUXEMBURG – Die Behörde für Lebensmittelsicherheit hat am heutigen Montag gefrorene Garnelenschwänzen zurückgerufen. Der Verzehr des verunreinigten Produkts kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

Das Produkt wurde vom 14. bis 23. September in den Auchan-Filialen verkauft.

