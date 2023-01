Rückruf : Luxemburgs Behörden warnen vor Listerien in vegetarischen Käsesorten

Drei vegetarische Käsesorten der Marke «Jay&Joy» können von Listerien der Gattung Listeria monocytogenes befallen sein, wie die luxemburgische Lebensmittelbehörde am Donnerstag in einer Pressemitteilung mitteilt. Der Käse wurde im Pall Center in Oberpallen verkauft. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Käse auch in weiteren Supermärkten verkauft wurde. Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um folgende Sorten: