Salmonellen-Gefahr : Behörden rufen alle «Kinder»-Produkte aus Arlon zurück

LUXEMBURG – Die Behörde für Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr aller Kinder-Produkte des Herstellers Ferrero. Zuvor hatten belgische Behörden der Ferrero-Fabrik in Arlon die Zulassung entzogen.

Die Behörde für Lebensmittelsicherheit in Luxemburg hat am Freitag alle «Kinder»-Produkte des Süßwarenherstellers Ferrero, die in Arlon hergestellt wurden, zurückgerufen. Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden nachdem belgische Behörden der Ferrero-Fabrik in Arlon die Lizenz entzogen hatten.