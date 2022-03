In Luxemburg : Luxemburgs Bester geht an die Elite-Uni Oxford

LUXEMBURG – 58 von 60 möglichen Punkten: Ben Stemper aus Senningen ist einer der besten Abiturienten des Jahrgangs 2019.

Die unzähligen Stunden, die er mit dem Unterrichtsstoff verbracht hat und all das intensive Büffeln haben sich für Ben Stemper endlich ausgezahlt: Der 19-Jährige gehört zu den besten Abiturienten im Großherzogtum. Er errichte am Ende 58 von 60 möglichen Punkten. Damit war dem jungen Mann aus Senningen das Prädikat «Excellent» sicher.

Geschichte in Oxford

Der junge Mann ist seit sechs Jahren Pfadfinder und in der Gruppe «Youth for Climate» aktiv. Vor allem aber hat er ein leidenschaftliches Interesse für die Antike. Seine Schulzeit am Lyzeum Robert Schuman ist nun vorbei. Seine akademische Laufbahn führt er an einem ganz besonderen Ort fort: Er wurde an der englischen Universität von Oxford angenommen und wird dort Geschichte studieren.