Volkszählung: Luxemburgs Bevölkerung in zehn Jahren «explodiert»

Bei der 37. Volkszählung lag die Beteiligung bei 79 Prozent, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2011 (85 Prozent) bedeutet. «Wir sind dennoch mit dieser Beteiligung zufrieden», erklärt François Peltier, zuständig für die Volkszählung beim Luxemburger Statistikamt Statec, «da es sich im Vergleich zur EU immer noch um hohe Quoten handelt, die es uns ermöglichen werden, repräsentative Analysen durchzuführen». Aus diesem Grund, so der Forscher weiter, werden keine finanziellen Sanktionen gegen Nichtteilnehmer verhängt.

Am niedrigsten war der Anteil in den beiden größten Städten des Landes, der Hauptstadt (57 Prozent) und Esch/Alzette (68 Prozent). «Das ist völlig logisch», fügt François Peltier hinzu. Es erkläre sich durch den hohen Anteil an Migranten in diesen Städten, die teilweise nicht über das Statec Bescheid wissen und mit der luxemburgischen Realität und den Modalitäten weniger vertraut seien.

Das 25-fache des europäischen Durchschnitts

Besonders bemerkenswert erscheint der Fortschritt der Online-Befragungen, deren Anteil von 3 Prozent im Jahr 2011 auf 48 Prozent im Jahr 2021 gestiegen ist. Das entspricht 103.152 Fragebögen von insgesamt 210.032.

Was die Ergebnisse betrifft, so beläuft sich die Bevölkerungszahl auf 643.941 Personen – laut Statec eine «demografische Explosion» von 25,7 Prozent im Vergleich zu 2011. «Das ist sehr atypisch und vor allem 25-mal so hoch wie der europäische Durchschnitt, der bei 1,7 Prozent liegt. Nur Malta hat annähernd vergleichbare Zahlen», stellt der Statec-Forscher fest.

Der Anteil der Männer (50,4 Prozent) ist höher als der der Frauen, was «auf die Einwanderung zurückzuführen ist, bei der die männliche Bevölkerung etwas stärker vertreten ist», wie François Peltier erklärt. Das Durchschnittsalter liegt bei 39,7 Jahren und die Anzahl der über 100-Jährigen bei 91 Personen, gegenüber 67 im Jahr 2011. «Man spricht heute nicht mehr von einer Alterspyramide, sondern eher von einer Urnen- oder Pilzform, da sich die Altersverteilung innerhalb der Bevölkerung verändert hat», erläutert der Forscher.

1,4 Kinder pro Frau

Dieses Bevölkerungsdiagramm spiegelt die sozioökonomische Situation des Landes wider, denn es zeigt «einen Anstieg der jungen Erwerbstätigen zwischen 25 und 35 Jahren, der hauptsächlich auf die zahlreichen Migranten zurückzuführen ist, die sich in den letzten zehn Jahren in Luxemburg niedergelassen haben», während der untere Teil «aufgrund der niedrigen Geburtenrate im Großherzogtum» ziemlich schwach ist. Durchschnittlich gebärt eine Frau 1,4 Kinder. Im Gegensatz dazu ist der obere Teil der Urne dichter besetzt: «Die zunehmende Alterung der Bevölkerung ist das Ergebnis einer gestiegenen Lebenserwartung.»