Laut Statec-Analysen: Luxemburgs Bevölkerung wächst weiter

Die Bevölkerung im Großherzogtum ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Zu diesem Ergebnis kommen die Statistikexperten des Statec in einer am heutigen Dienstag vorgelegten Studie. 15.412 Menschen sind demnach im vergangenen Jahr in Luxemburg heimisch geworden, also ein Plus von 2,4 Prozent. Damit ist wieder eine Wachstumsquote erreicht, die zu Beginn des Jahrzehnts 2010 beobachtet wurde.