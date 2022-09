«E-ambassade»: Luxemburgs Botschaften werden digital

Konkret geht es um «die Aufbewahrung sensibler Dokumente auf fremdem Staatsgebiet», erklärt der Abgeordnete der Sozialisten in der Chamber. Er sehe die entsprechenden technischen Hilfsmittel als «Lösungen, beispielsweise im Bereich der Datensicherheit, für den Fall der Piraterie oder bei Naturkatastrophen». Die Staaten könnten in einem solchen Falle ihre im Ausland gespeicherten sensiblen Daten wiederfinden. Das Projekt mit Monaco sieht, auf dessen Vorschlag hin, Unverletzlichkeit der Standorte und der Daten vor, persönliche Immunität jedoch nicht.

In den kommenden Jahren dürften ähnliche Projekte an den Start gehen. «Das Rote Kreuz hat gerade einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet und möchte seine Daten ebenfalls in Luxemburg verwahren», sagt Yves Cruchten. Im Gegenzug könnte auch das Großherzogtum erwägen, seine Server im Ausland aufzustellen. Die Debatten sind im Gange, noch ist aber nichts entschieden. «Wir beraten noch über die genauen Sicherheitsstandards der Lagerung», so Cruchten.