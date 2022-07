Marius Bîrzan: Luxemburgs Cocktail-Meister träumt vom Sieg bei der Weltmeisterschaft

Seit rund sechs Jahren arbeitet Bîrzan als Barleiter im Hotel Cravat in der Hauptstadt. Wenn er nicht hinter der Bar steht, steht er regelmäßig auf dem Podest. Mehrmals hat er bereits die luxemburgische Nationalmeisterschaft in der Kategorie «Alkoholfreie Cocktails» für sich entschieden. 2015 gewann er bei der Weltmeisterschaft in Prag die Bronzemedaille und landete bei einem großen internationalen Cocktail-Wettkampf in Taiwan auf dem zweiten Platz. Der gebürtige Rumäne und zweifache Vater lebt seit 2011 in Luxemburg und ist gelernter Sport- und Fitnesstrainer. Seine Leidenschaft für Cocktails entdeckte er per Zufall.