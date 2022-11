Santé-Bericht : Luxemburgs Corona-Abwärtstrend hält nicht an

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Großherzogtum ist in der Woche vom 7. bis 13. November wieder etwas gestiegen. 1431 positiv getestete Fälle (inkl. Reinfektionen) wurden laut dem aktuellen Wochenrückblick der Santé vom heutigen Donnerstag registriert – 1317 Neuinfektionen waren es in der Vorwoche, und damit deutlich weniger als zuvor. Allerdings wurden zwischen 7. und 13. November mit 6475 Stück auch mehr als 1000 PCR-Tests mehr durchgeführt: In der Woche davor waren es 5428.