Paulette Lenert : Luxemburgs Corona-Zahlen sind «alarmierend»

LUXEMBURG – Die Gesundheitsministerin hat am Mittwochmittag einen Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen im Großherzogtum geliefert.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat den Mittwochmittag genutzt, um im Rahmen einer Pressekonferenz auf das Infektionsgeschehen der vergangenen Woche zurückzublicken. Dabei bezeichnete sie die aktuellen Zahlen als «alarmierend». Die 806 Neuinfektionen im Zeitraum vom 5. bis zum 11. Oktober seien ein Zuwachs von 47 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Dabei lag weiterhin der Hauptfokus in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen, allerdings würden die Infektionen in den Risikogruppen auch wieder zunehmen.

Trotz der steigenden Zahlen, sei es wichtig jetzt nicht in blinden Automatismus zu verfallen und dabei nur stur nach den Infektionszahlen zu gehen. Obwohl aktuell 220 Infektionen auf 100.000 Einwohner kommen, sei man in einer deutlich besseren Lage als noch im Frühjahr, weil es weniger schwere Verläufe gibt. Dennoch sind in den vergangenen Tagen sechs Menschen an den Folgen einer Covid19-Erkrankung gestorben. Lenert begründete dies mit einem hohen Altersdurchschnitt von 82 bis 83 Jahren und Vorerkrankungen der verstorbenen Patienten. Auf die Frage eines Journalisten, ob Fälle von erneuten Corona-Infektionen bei Patienten in Luxemburg bekannt sind, bestätigte ein anwesender Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums mehrere derartige Verdachtsfälle.