Santé-Bericht : Luxemburgs Corona-Zahlen sinken weiter

Die Corona-Infektionszahlen in Luxemburg sind weiter rückläufig: 1317 Neuinfektionen (inkl. Reinfektionen) meldet das Gesundheitsministerium in seinem Rückblick für die Woche vom 31. Oktober bis 6. November am Donnerstag. In der Vorwoche waren es noch 2248 positive Tests. Allerdings wurden demnach auch weniger Tests durchgeführt. 5428 im Vergleich zu 7555 in der Vorwoche.