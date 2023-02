PhD Career Day : Luxemburgs Doktoranden sind auf dem Arbeitsmarkt sehr beliebt

Rund 250 Studierende nahmen am ersten PhD Career Day teil, der an der Universität veranstaltet wurde.

Wie sieht die berufliche Zukunft nach einer akademischen Laufbahn an der Universität Luxemburg aus? Die Frage nach dem richtigen Weg treibt Doktoranden manchmal um. Immer mehr Arbeitgeber schauen sich an der Universität um, da sie wissen, dass es sich hier um einen Talentpool handelt, der nicht zu vernachlässigen ist.

Unterschiedliche Profile

Laut Angaben der Uni bleiben 80 Prozent der Doktoranden in der Großregion. 55 Prozent bleiben in Luxemburg und 25 Prozent ziehen in die Nachbarländer. Derzeit gibt es an der Universität Luxemburg fast 1000 Doktoranden. Seit der Gründung der Uni im Jahr 2003 haben 1300 Personen einen Doktortitel erworben.