Wissenschaften: Luxemburgs Einfluss auf die Weltraumforschung nimmt zu

LUXEMBURG – Das Großherzogtum spielt mittlerweile keine unbedeutende Rolle mehr in der Weltraumforschung. Zu Ehren der geleisteten Arbeit hat die ehemalige Astronautin Claudie Haigneré am gestrigen Mittwoch dem LunaLab einen Besuch erstattet.

Luxemburg hat bislang noch keinen Astronauten ins Weltall geschickt, spielt jedoch eine immer bedeutendere Rolle in der Weltraumforschung. Das Großherzogtum verwaltet mit der «Luxembourg Space Agency» (LSA) eine eigene Weltraumagentur und ist mit der Universität Luxemburg Teil von UNIVERSEH. Die «European Space University for Earth and Humanity» ist ein Bündnis der Université Fédérale de Toulouse (Frankreich), der Universität Luxemburg (Luxemburg), der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Deutschland), der Luleå tekniska universitet (Schweden) und der Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Polen). Die Allianz konzentriert sich auf die Entwicklung von Bildungsaktivitäten und innovativen Kooperationen im europäischen Raumfahrtsektor. Die Universität Luxemburg unterstützt die UNIVERSEH mit den Studiengängen «Master in Space, Communication and Media Law» und «Interdisciplinary Space Master» (ISM).

Im Rahmen des ISM wurde in einer Zusammenarbeit der Universität Luxemburg mit der LSA vor einigen Jahren das sogenannte LunaLab erschaffen. Hierbei handelt es sich um eine der wenigen Einrichtungen weltweit, in der Mondbedingungen simuliert werden können, um Anwendungen wie die autonome Navigation von Moon Rovern, die Gewinnung von Rohstoffen, die Manipulation und den Transport auf der Mondoberfläche und die Regolith-Analyse zu testen. Auf 80 Quadratmetern simulieren 20.000 Kilogramm Basaltschotter den Untergrund des Mondes. Die ehemalige französische Astronautin Claudie Haigneré stattete am gestrigen Nachmittag dem LunaLab einen Besuch ab. Sie wurde 1985 als Kandidatin für die Ausbildung zur Astronautin ausgewählt und flog elf Jahre später als erste französische Astronautin ins All. Nach ihrer Rückkehr von der 16-tägigen Reise zur russischen Raumstation MIR, im Rahmen der französisch-russischen Mission «Cassiopée», folgte 2001 der Besuch der ISS.

«Auch wenn eine Mission schwierig ist, sind wir da um sie zu meistern»

Bei ihrem Besuch im LunaLab machte die 65-Jährige kein Geheimnis um ihre Begeisterung für die modernen Techniken in der Raumfahrt, allen voran was die Robotik angeht. Prof. Dr. Miguel Olivares Mendez, Leiter der SpaceR-Forschungsgruppe, führte Haigneré durch das LunaLab und erklärte ihr, was die verschiedenen Moon Rover unterscheidet und wie diese auf dem Mond eingesetzt werden können. Die Forscher von SpaceR, darunter Dave van der Meer, der nächstes Jahr zur NASA geht, demonstrierten wie sie die Roboter kontrollieren und luden die ehemalige Astronautin dazu ein, auch mal den Controller zu übernehmen. Für Haigneré steht fest, dass sie, obwohl sie nie auf dem Mond war, zufrieden mit ihren zwei Weltraummissionen ist. Für sie ist es nun an der Zeit, der vielversprechenden neuen Generation dies zu ermöglichen. Auch bewundert sie, dass die Frauenquote in der Weltraumforschung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. «Als ich in 1985 ausgewählt wurde, Betrug die Frauenquote mit mir als der einzigen Frau gerade mal zehn Prozent. Bei der letzten Auswahl waren über 40 Prozent der Kandidaten Frauen mit beeindruckenden Profilen.», erzählt sie. Grund dafür sei ihrer Meinung nach unter anderem, dass die Voraussetzungen ausgeweitet wurden.