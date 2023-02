Einst brachten sie den Frühling ins Großherzogtum, nun wurden schon die ersten Kraniche gesichtet – obwohl noch Winter ist. «Aufgrund des Klimawandels hat sich ihr Zugverhalten verändert», erklärt Ornithologe Patric Lorgé von natur&emwëlt. Im Herbst zögen sie später weg und auch nicht mehr so weit in den Süden wie früher.

Und was, wenn es doch nochmal winterlich wird? Kälte und Schnee stelle für Zugvögel zwar keine ernste Gefahr dar – mangelndes Nahrungsangebot hingegen schon. «Insekten, Fische und Frösche sind im Winter schwerer zu finden, insofern kann ein erneuter Wintereinbruch für viele Vögel tödlich sein», so Lorgé. Das Risiko bestehe bis in den April. Auch für den Nachwuchs: «Manchmal beginnen Vögel schon im März zu nisten. Wenn es dann plötzlich wieder kalt wird, kann es vorkommen, dass die gesamte Brut stirbt», so Lorgé.