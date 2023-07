In einigen Geschäften hätten sich die Kunden die Klinke in die Hand gegeben: «Der Wettergott war diesmal gnädig gestimmt.» Bei anderen Händlern hingegen sei die Bilanz weniger gut als im vergangenen Jahr ausgefallen.

Die UCVL-Präsidentin versucht sich an einer Erklärung: «Die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung, die steigenden Zinsen haben viel Schaden angerichtet.» Die Kunden seien nun wählerischer. Einige Geschäfte hätten sich jedoch ganz gut aus der Affäre gezogen, was womöglich daran liege, dass sie ihre Preise sofort stark gesenkt hätten. «Man darf nicht vergessen, dass die Kunden während des Schlussverkaufs auf Schnäppchensuche sind», so Rahmé-Bley.

Händler senken Preise zum Ende des Schlussverkaufs erneut

Zwar sei die Auswahl an Größen für Kleidung und Schuhe zu Beginn des Schlussverkaufs am größten. Manche Händler würden ihre Preise jedoch am Ende des Schlussverkaufs noch stärker absenken, verrät Mireille Rahmé-Bley. «Nur weil der Schlussverkauf am Samstag offiziell endet, heißt das nicht, dass die Händler ihre Restbestände nun wegräumen. Sie werden warten, bis das Wetter besser wird. Der Schlussverkauf wird also noch ein wenig länger dauern», versichert sie.