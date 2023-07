Casting läuft: Luxemburgs ESC-Comeback – so geht es nun weiter

Die Schwedin Loreen (Mitte) gewann am 14. Mai die 67. Ausgabe des Eurovision Song Contest.

In der vergangenen Woche hatten die Organisatoren die frohe Botschaft verkündet: Luxemburg wird endlich wieder am Eurovision Song Contest teilnehmen. Das Großherzogtum hatte den Wettbewerb bereits fünf Mal gewonnen. Zuletzt 1983 mit der Französin Corinne Hermès, doch dann glänzte man drei Jahrzehnte durch Abwesenheit.

«Es ist eine große Ehre, wieder am größten Musikwettbewerb der Welt teilzunehmen. Es ist eine Riesenchance für Luxemburg», so David Gloesener, Eurovisionsbeauftragter von RTL, der die Auswahl der Kandidaten organisiert. Wer sein Glück in der Sprache seiner Wahl versuchen möchte, muss entweder die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzen oder mindestens drei Jahre ohne Unterbrechung in Luxemburg gelebt haben oder einen entsprechenden kulturellen Hintergrund und einen Bezug zur lokalen Musikszene haben.

Auf die Frage, ob dieses Anforderungsprofil unverrückbar ist, erklärt David Gloesener, man sei zuversichtlich, denn die Musikszene in Luxemburg habe sich in den vergangenen Jahren ausgezeichnet entwickelt: «Wir sind sicher, dass es hier und in der Umgebung viele Talente gibt. Eine Kandidatin oder einen Kandidaten für Luxemburg zu finden, wird für uns kein Problem sein».