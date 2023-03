Dank Tripartite-Maßnahmen: Luxemburgs Familien erwartet ein Plus von bis zu 2500 Euro in der Kasse

Die Liste der ausgehandelten Maßnahmen der Sozialpartner im Rahmen der vergangenen Tripartite ist lang. Nun stellt sich allerdings die Frage: Was genau bedeutet das Abkommen in Zahlen und wer wird am meisten davon profitieren? Die Antwort darauf hat das Finanzministerium am heutigen Donnerstag mithilfe einer Grafik prognostiziert. In dieser sind mehrere Haushaltsmodelle abgebildet, die für das Großherzogtum repräsentativ sind. Die aufgeführten Beispiele zeigen auf, dass jeder profitiert – die einen mehr, die anderen weniger. «Die Modelle entsprechen den realen Bedingungen, jeder Steuerzahler wird weniger Steuern zahlen müssen», bestätigt Jean-Luc De Matteis, Zentralsekretär des OGBL.