Brandschutz: Luxemburg bereitet sich auf Rauchmelder-Pflicht vor

«Mir war nicht bewusst, dass ich gar keinen Rauchmelder besitze. Mein Vermieter hat mich auch nicht darauf aufmerksam gemacht», erzählt Bernhard, der die Initiative der Feuerwehr befürwortet. Wie hunderte anderer Besucher ist er am Montag mit einem, von der großherzoglichen Feuerwehr angebotenen, Rauchmelder aus dem Einkaufszentrum Belval Plaza gegangen Grund für diese Aktion, ist das Gesetzt, welches ab dem erstem Januar in Haushalten des Großherzogtums – etwa in Schlafzimmern und auf Fluchtwegen, sowie im Flur und Treppenhaus – die Installation von akustische Rauchmeldern vorschreibt.

Klar, schon ewig und in jedem Raum. Nur in der Küche. Nein, da muss ich mich noch drum kümmern.

Die Aktion stand unter dem Motto: «Es ist schwer, einen Feuerwehrmann aufzuhängen…aber einfach, einen Rauchmelder zu installieren». Und sie war ein voller Erfolg. «Ich habe circa 60 Stück in einer Stunde verteilt», sagt einer der Feuerwehrmänner, die an der Belval Plaza ihren Dienst tun. «Damit dürfte ich in sechs Stunden rund 360 Melder verteilt haben», so der Ordnungshüter.