Speedmarathon-Bilanz: Luxemburgs fixe Radaranlagen knipsten mehr als 2000 Temposünder

Vergangenen Freitag hat die europaweite Verkehrssicherheitsaktion «Speed» stattgefunden. Auch die Police-Grand-Ducale war an der Raserjagd beteiligt und hat L'essentiel zur Geschwindigkeitskontrollkampagne mitgenommen. Am heutigen Montag haben die Beamten ihre Bilanz vorgestellt: An rund 180 Messpunkten lagen Polizisten auf der Lauer – also 30 mehr als noch im Vorjahr. Während ihres ganztägigen Einsatzes verteilten sie 250 gebührenpflichtige Verwarnungen und sackten sechs Führerscheine wegen überhöhter Geschwindigkeit ein. Gravierende Unterschiede zum Jahr 2022 gab es den Angaben zufolge nicht.