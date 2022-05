«Flylux Airlines»: Luxemburgs Fluggesellschaften bekommen neue Konkurrenz

Zwei Fluggesellschaften hat das Großherzogtum schon seit je über 50 Jahren, eine dritte Airline will nun offenbar im Luftfahrtgeschäft mitmischen. Das Handelsregister hat gestern die Eintragung von «Flylux Airlines» angekündigt, wie «paperjam.lu» am heutigen Dienstag schreibt. Der Fokus soll dabei auf umweltfreundlicherem Fliegen liegen. Flylux selbst wirbt auf seiner bereits zugänglichen Website mit dem Slogan «Flying greener for you around the world».