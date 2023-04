Gaming: Luxemburgs Gamer bereiten sich auf Charity-Marathon vor

«Yooka-Laylee and the Impossible Lair». Farbenfroh, schnell, unterhaltsam und den besten AAA-Spielen von Nintendo würdig - dieses Spiel, das 2D-Jump'n'Run-Levels mit einer 3D-Welt verbindet - wird dich überzeugen. Erinnerst du dich das an das geniale «Donkey Kong Country»? «Yooka-laylee» wurde von demselben Team entwickelt und ist wirklich beeindruckend! Das Besondere an «Yooka-Laylee» ist die Möglichkeit, den letzten Level gleich zu Beginn des Abenteuers zu spielen. Natürlich ist das nicht möglich, ohne die vorherigen Levels durchgespielt zu haben. Dieses Spiel wird Fans von Jump-and-Run-Spielen sämtlicher Altersgruppen begeistern. «Yooka-Laylee and the Lmpossible Lair» wurde gerade in den «Blacknut»-Katalog aufgenommen, der als Option im POST-Mobilfunkangebot SCOUBIDO erhältlich ist.