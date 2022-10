Krieg und Pandemie: Luxemburgs Goldhändler profitieren von der Krise

Sein Vermögen in Gold anzulegen, wird immer beliebter in Luxemburg. Vincent Lescaut

«Stellen Sie sich vor, sie bekommen 300.000 Euro aus dem Verkauf einer Immobile nach einer Trennung oder Erbschaft. Was fangen Sie damit an? Für eine Immobile in Luxemburg wird dieser Betrag nicht ausreichen. Gold hingegen – abgesehen von den üblichen Kursschwankungen – erlebt seit 15 Jahren einen regelrechten Aufwärtstrend», erklärt Luigi Calvetti, Geschäftsführer der Ego Luxemburg, die drei Niederlassungen in Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette sowie Niederkerschen besitzt.

Luxemburgs Goldhändler erleben einen stetig größer werdenden Kundenansturm, denn immer mehr Menschen suchen nach alternativen Investitionsmöglichkeiten. «Seit dem Konflikt in der Ukraine hat unser Kundenstamm um 30 Prozent zugenommen. Haben Sie vor fünf Jahren ein Kilo Gold für 20.000 Euro gekauft, ist es heute schon fast 60.000 Euro wert». Auch Geschäftsführer von Ayten in Luxemburg, Azad Ayten hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein reges Interesse am Gold-Einkauf beobachten können. «Was die Kundschaft nicht in ihre Urlaube gesteckt hat, hat sie in Münzen, Barren und Luxusuhren investiert».

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie investieren immer mehr Menschen in Gold, Schmuck oder Luxusuhren. Vincent Lescaut

Von dramatischen Szenen wie das Wiederverkaufen von Schmuck und Gold, um explodierende Gasrechnung bezahlen zu können, seien die Menschen im Großherzogtum laut Calvetti aber noch weit entfernt. «Falls sich die Situation so drastisch verschlechtert, wird Luxemburg sicher nicht das erste betroffene Land sein», so der Geschäftsführer. Als Gründe für den Verkauf solcher Wertgegenstände nennt der Goldhändler einen Defekt am Schmuckstück oder das Loswerden wollen eines unliebsamen Erbstücks.