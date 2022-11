Progressives Steuersystem : Luxemburgs Großverdiener zahlen die Hälfte der Einkommensteuereinnahmen

Auch im Land, welches für seine attraktiven Steuersätze bekannt ist, stellt sich die Frage: Ist das Steuersystem in Luxemburg eigentlich gerecht? Zumindest stammt der Großteil der Einnahmen aus der Einkommensteuer für sogenannte natürliche Personen (IRPP) von einem sehr kleinen Teil der Steuerzahler, wie Finanzministerin Yuriko Backes (DP) in einer parlamentarischen Antwort erklärt.

So zahlten im Jahr 2020 0,7 Prozent der Steuerzahler 50 Prozent der gesamten IRPP-Einnahmen. «Das Phänomen lässt sich durch das progressive Steuersystem erklären», so Luxemburgs Finanzministerin: Menschen mit hohen Löhne zahlen mehr Steuern als Personen mit niedrigen Löhnen.

Betrachtet man die Verteilung der Haushalte nach Einkommensklassen für das Steuerjahr 2020 (IRPP + Lohnsteuerabzug), so zeigt sich, dass 1294 Haushalte in Luxemburg in der Klasse mit einem steuerpflichtigen Einkommen von über 500.000 Euro pro Jahr lagen. Im Gegensatz dazu umfasst die Klasse mit einem Steuerpflichtigen Einkommens bis 20.000 Euro 185.036 Haushalte im Großherzogtum.