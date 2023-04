«Make love, not war» : Luxemburgs Hauptstadt feiert ukrainisch-russische Hochzeit

Das Paar hatte sich 2017 bei einer Veranstaltung in Belgien kennengelernt.

Die beiden Juristen haben sich «2017 im belgischen Leuven kennengelernt», erzählt die 29-jährige Braut. «Yevhenii studierte in den Niederlanden und ich in Luxemburg. Wenige Monate nachdem wir uns näher gekommen waren, erhielten wir beide ein Jobangebot im Großherzogtum», beschreibt Victoria die Anfänge ihrer Liebesgeschichte. Beide sind nun als internationale Steuerberater tätig.

Die Nachricht über den Beginn des Ukraine-Kriegs habe die beiden Verliebten schwer getroffen. «Wir spürten, dass sich etwas Schlimmes anbahnte, aber niemand konnte sich vorstellen, dass es ein Krieg sein würde. Die erste Woche war ein Albtraum. Wir waren 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche am Telefon. Wir verbrachten unsere Zeit damit, zu verfolgen, wo die Bombenangriffe stattfanden und herauszufinden, ob unsere Angehörigen in Sicherheit waren», beschreibt der 30-jährige Bräutigam die erste Zeit nach Kriegsbeginn.