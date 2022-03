Ukraine-Krieg – Luxemburg hilft der Ukraine auf vielen Ebenen

Seit 21 Tagen stehen ukrainische Städte unter russischem Beschuss. Seitdem organisiert sich die internationale Unterstützung, um der Ukraine zu helfen. Die europäischen Partner haben nun finanzielle Hilfe in Höhe von 250 Millionen Euro gewährt, an der sich Luxemburg mit 2,87 Millionen Euro beteiligt hat, wie Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch mitteilte.

Mit dieser finanziellen Beteiligung sollen die Nothilfemaßnahmen unterstützt werden, die von den Vereinten Nationen, dem Roten Kreuz und luxemburgischen NGOs angeregt wurden. Dies betrifft Maßnahmen in der Ukraine, aber auch in den angrenzenden Flüchtlingsländern Polen, Slowakei, Ungarn und Moldawien.

50 Tonnen Material, medizinische Ausrüstung und Medikamente

Die Hilfe des Großherzogtums ist jedoch umfassender. Emergency.lu, eine mobile Plattform für Satellitenkommunikation, die in humanitären Notsituationen eingesetzt wird, schult das Personal des Emergency Telecommunications Cluster in Polen im Aufbau und in der Nutzung von Satellitenantennen. In Polen soll das Equipment, das in der Ukraine eingesetzt werden soll, auf Abruf bereitgestellt werden – bis «der humanitäre Zugang gewährleistet ist», sagt Xavier Bettel.