Tripartite: Luxemburgs Industrie befindet sich «nicht in einer allgemeinen Krise»

«Die Industrie durchlebt schwierige Zeiten , erlebt jedoch keine generelle Krise», so Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Mittwoch nach einem Treffen von Regierung, Gewerkschaften und Vertretern der Industrievereinigung Fedil. Die Partner bewerten die Gespräche der Industrie-Tripartite als konstruktiv, sehen jedoch keine Entwarnung.

Luxemburg soll für ausländische Unternehmen attraktiv bleiben

In Anbetracht der Situation «muss die Adem eine aktivere Rolle spielen und Arbeitssuchende müssen besser betreut werden», so das Arbeitsministerium. Dazu erinnert Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) an die Pflicht, freie Stellen der Adem zu melden, was nicht immer der Fall sei. Dadurch solle der Wechsel von einem Unternehmen zum anderen erleichtert werden. Ebenso begrüßten alle «den erfolgreichen sozialen Dialog».