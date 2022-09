Energiekrise: Luxemburgs Industrie bereitet sich auf den Sparmodus vor

Editpress

Besonders die Industrie wird sich in der Energiekrise wohl oder übel anpassen müssen – in Zeiten schwindender Ressourcen ist das eine Herausforderung. So sieht es aber der Sparplan vor, den die Regierung am Donnerstag vorgestellt hat. Es handelt zwar sich nicht um verpflichtende Maßnahmen, dennoch klingen die formulierten Ziele ambitioniert. 2019, dem letzten Vergleichszeitraum, gingen 40 Prozent des Gasverbrauchs des Landes und 48 Prozent der Elektrizität aufs Konto der Industrie.

Das Ziel, zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. März 2023 15 Prozent Gas einzusparen, stellt eine Belastung für die circa 30.000 Beschäftigten in diesem Sektor dar. Klappt das nicht, würden verschiedene Industriezweige als vom Gasnetz abgeschnitten, erklärt René Winkin, Direktor des luxemburgischen Industrie- und Unternehmerverbandes Fedil (Fédération des Industriels Luxembourgeois). Das wolle man mit allen Mitteln verhindern. Man bereite sich auf den Ernstfall vor, warte Maschinen, suche neue Lagerkapazitäten. «Lieber jetzt, wo noch Zeit ist», sagt Winkin. Dem Plan zufolge würden Privathaushalte und Krankenhäuser im Ernstfall bevorzugt, sodass eventuelle Sparmaßnahmen die Industrie zuerst träfen.

Winkin nennt vier Stellen, an denen man ansetzen wolle: an der Effizienz arbeite man schon länger. «Einen grundlegenden Wandel in der Hinsicht ist nicht in ein paar Monaten zu bewältigen». Er bringt einen «Fuel-Switch» ins Gespräch, meint damit den Wechsel auf andere Gasbrennstoffe wie etwa LPG, oder auf Öl. Daneben gebe es noch Biomasse.

Lokale Notfallpläne

Alternativ könne man den Energieverbrauch senken, indem man die Produktionsmenge herunterfahre. «Es gibt bereits erste Anzeichen, dass die Industrie weniger leistet», so Winkin. Dann bestehe aber die Gefahr, dass multinationale Konzerne in Gegenden abwanderten, wo sie «auf voller Leistung laufen» könnten.

Guardian, ein großer Gasverbraucher, hat das jedoch nicht vor. Dessen Brennofen befindet sich gerade zur Wartung in Niederkerschen. DuPont versichert, dass sein weltweites Produktionsnetzwerk funktioniere, von einer Gasknappheit wäre man nicht direkt betroffen. Dennoch schmiede man an den verschiedenen Standorten Notfallpläne auf lokaler Ebene. Bei Goodyear suche man nach Alternativen zu Erdgas als Brennstoff. Die Möglichkeit, dass man die Produktion ganz einstellen müsse, erscheint vielen offenbar real. «Sonst würden sie nicht nach anderen Lösungen suchen», erklärt Winkin.

Preisexplosion «ist auf Dauer nicht tragbar»

Bei ArcelorMittal ist man, trotz der angespannten Lage, zuversichtlicher: «Wir haben verschiedene Wege, den Verbrauch zu senken», sagt deren luxemburgischer Kommunikationschef, Pascal Moisy. Der Stahlkonzern nutzt in ganz Luxemburg Elektro-Öfen. Etwa 900 Gigawattstunden verbrauche man im Jahr, so die Angabe vergangenes Jahr. Der Gesamtverbrauch der Haushalte im Großherzogtum lag 2020 bei 953,3 Gigawattstunden. «Für den Betrieb der Elektro-Öfen wird allerdings, in einem ersten Arbeitsschritt, Gas benötigt, außerdem in den Aufwärmöfen, vor dem Walzen». Man könne dessen Verbrauch zwar senken, benötige dann jedoch entsprechend mehr Strom. Beim Aufwärmen wiederum lasse sich der Sauerstoffanteil erhöhen, was den Gasverbrauch um circa fünf Prozent senken würde, sagt Moisy. «Außerdem bemühen wir uns, die Öfen außerhalb der Stoßzeiten zu nutzen».

Von russischem Gas sei man nicht abhängig, Produktionsstopps nicht vorgesehen. In Deutschland und Spanien hingegen hatten zwei Hochöfen den Betrieb einstellen müssen. Zusätzlich bekommt Luxemburgs Industrie die Preissteigerungen zu spüren. Die Preise seien zwei- bis achtmal so hoch, wie vor der Krise. «Das ist auf Dauer nicht tragbar».