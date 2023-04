Personalabbau und Arbeitskräftemangel: Luxemburgs Industrie geht ungewisser Zukunft entgegen

Am heutigen Mittwochnachmittag kommt die Regierung mit dem Verband der luxemburgischen Industrie (FEDIL) und den Gewerkschaften OGBL und LCGB im Arbeitsministerium zusammen, um drängende Zukunftsfragen zu besprechen. Wie geht es mit der Industrie im Land weiter? Seit Ende der 1990er Jahre ist die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie mit rund 30.000 relativ stabil geblieben. Doch das muss nicht so bleiben. Eine verlangsamte Produktion und Kosteneinsparungen bei Goodyear, Pläne zur Erhaltung von Arbeitsplätzen bei Dupont Teijin Films und bald auch bei Husky: Die Industrieunternehmen versuchen, sich neu zu strukturieren, während sie sich mit explodierenden Energiepreisen und Lieferproblemen herumschlagen müssen.