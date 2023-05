Statec: Luxemburgs Industrie hat weiter zu kämpfen

Die luxemburgische Industrie leidet. Das sagen zumindest die Zahlen, die das Statec am Dienstag veröffentlicht hat. So ließ laut Statistikamt die Produktion pro Arbeitstag im ersten Quartal 2023, mit einem deutlichen Rückgang um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach – ein deutlich schlechteres Ergebnis als in der Eurozone (+0,2 Prozent), Deutschland (+0,8 Prozent) und Spanien (+1,4 Spanien). Letztere profitierten nach Statec-Angaben von der Erholung der Automobilindustrie. Die meisten anderen Euro-Länder verzeichneten negative Ergebnisse.