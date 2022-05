Raumfahrttechnologie: «Luxemburgs Investitionen werden sich langfristig auszahlen»

«Die Space Resources Week unterstreicht die zentrale Rolle Luxemburgs in der Raumfahrttechnologie», so Franz Fayot.

«Die Investitionen zahlen sich langfristig aus. Dies wird auch für Luxemburg in der Raumfahrttechnologie der Fall sein», sagte Josef Aschbacher. Der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation hat am Dienstagmittag gemeinsam mit Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) die 4. Ausgabe der «Space resources week» in Luxemburg eröffnet, die von 3. bis 5. Mai in der Luxexpo the Box stattfindet.