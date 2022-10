Jagdsaison beginnt: Luxemburgs Jäger haben es auf Wildschweine abgesehen

Dass das Wildschwein Hauptziel von Luxemburgs Jägern ist, liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass sich das unliebsame Wildtier (zu) stark in den luxemburgischen Wäldern vermehrt hat. «Zum einen musste die Jagd während der Pandemie pausiert werden. Eigentlich hätten wir da mehrere hundert Wildschweine schießen müssen. Zum anderen liegen derzeit viele Eicheln auf dem Boden, die die ideale Nahrungsquelle für Wildschweine darstellt», so der Generalsekretär. Laut Frank, seien sogar schon Schäden an Grünflächen durch Wildschweine entstanden, die normalerweise erst ab November oder Dezember zu beobachten sind.

In diesem Jahr bereiten sich circa 2300 Jäger darauf vor, ihr jahreszeitabhängiges Hobby in den nächsten Monaten zu praktizieren. Die Zahl liegt «ein wenig höher verglichen zu den vergangenen Jahren», erklärt Luc Bohler, der Verwaltungsleiter der FSHCL. Laut Bohler sei das der Beweis dafür, dass immer mehr junge Menschen Gefallen an diesem Hobby finden. Gleichzeitig lässt sich laut Bohler auch beobachten, dass immer mehr Frauen Interesse an der Jagd zeigen. «Wir haben einen Anteil von etwa 15 Prozent Frauen in unserer Vereinigung», bestätigt Luc Bohler. Das entspreche einer Anzahl von 250 bis 350 weiblichen Vertretern in der Jagdvereinigung. Ob es der Jagdgöttin Diana zu verdanken ist, dass es so viele Nachahmerinnen im Großherzogtum gibt?