Mehr Übernachtungen: Luxemburgs Jugendherbergen sind wieder im Aufwind

Die Herberge Lultzhausen verleiht auch Kajaks und Kanus. Editpress

In den Pfingstferien machen viele Schüler und Studierende nicht nur Urlaub im Süden, sondern auch in Luxemburg. Für diejenigen, die das Großherzogtum ansteuern haben die Jugendherbergen hierzulande einiges zu bieten. In Echternach locken ein großes Trampolin und eine Kletterwand. In Lultzhausen stehen Wasseraktivitäten im Vordergrund und in Esch/Alzette kommen vor allem die Wanderer auf ihre Kosten.

Die neun Jugendherbergen des Landes – in Beaufort, Echternach, Esch/Alzette, Hollenfels, Larochette, Lultzhausen, Luxemburg, Remerschen und Vianden – haben in der Corona-Pandemie harte wirtschaftliche Zeiten durchgemacht. Die Erholung hat glücklicherweise bereits eingesetzt. Im Jahr 2021 verzeichneten sie insgesamt 82.800 Übernachtungen. Deutlich mehr als 2020 mit etwa 58.300. Von einem «normalen» Jahr wie 2019, in dem mehr als 165.000 Übernachtungen verzeichnet wurden, sind sie trotzdem noch weit entfernt. «Aber die Prognosen für 2022 sind gut. Wir peilen die 150.000 an, es gibt viele Buchungen», so die Koordinatorin Martine Backendorf. Auch Schulgruppen seien wieder häufiger zu Gast.