Wahlen: Luxemburgs Koalitionsparteien zeichnen sich allmählich ab

«Ich wollte die Regierung nicht in Schwierigkeiten bringen», versichert Dan Kersch (LSAP), ehemaliger Arbeitsminister, nach seiner jüngsten Äußerung zur Arbeitszeitverkürzung und seinem sehr regierungskritischen Beitrag. Dem Abgeordneten zufolge war es sogar «der Premierminister selbst, der in seinem Neujahrsinterview das Thema aufwarf, ohne dass ihm die Frage gestellt wurde».

Dan Kersch vermutet, dass Xavier Bettel das Thema im Hinblick auf die Parlamentswahlen am 8. Oktober aufgebracht habe. Er wirft ihm sogar vor, er würde nicht alle Details des Ausgleichsfonds (Anm. d. R.: Rücklagen für das Rentensystem) kennen, obwohl die Chamber in einem Monat eine Grundsatzdebatte abhalten wird. «Er hätte warten können, bis der Austausch stattgefunden hat», so Dan Kersch.