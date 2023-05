Greenpeace-Ranking: Luxemburgs kostenloser ÖPNV «reicht nicht aus»

Luxemburg landet, neben Malta, an der Spitze des Greenpeace-Länderrankings zu Fahrkarten-Preisen in Europa. In beiden Ländern ist der öffentliche Personenverkehr kostenfrei. «Das Großherzogtum hebt sich mit dieser sozialen und ökologischen Maßnahme deutlich von anderen europäischen Ländern ab», erklärt Greenpeace Luxemburg in einer Pressemitteilung. In Malta kosten dem Ranking zufolge lediglich Tickets für Expressbusse und eine Fähre Geld.