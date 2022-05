Luxemburg : Luxemburgs Krankenhäuser sollen entlastet werden

LUXEMBURG - Die Regierung hat am Mittwoch ihre Strategie der ambulanten Wende vorgestellt, bei der medizinische Leistungen an anderen Orten als im Krankenhaus erbracht werden.

«Der Trend geht in Richtung ambulant, um Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, wo sie nicht notwendig sind», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). Am Mittwoch stellte sie die Strategie für die ambulante Versorgung vor, die ihrer Meinung nach nur Vorteile bietet: «Es ist eine Frage des Komforts für den Patienten, der Kosten, aber auch der Sicherheit, weil so Infektionen im Zusammenhang mit einer medizinischen Maßnahme vermieden werden können».