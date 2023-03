Colin Heiderscheid : Luxemburgs Meister schmettert wütend das Rad eines Gegners nieder

Der luxemburgische Radrennfahrer Colin Heiderscheid ist am Samstag bei der Zieleinfahrt eines Rennens in Nordfrankreich ausgerastet. Er erntet dafür viel Kritik.

Die Aufnahmen machen in der Fahrradwelt die Runde: Der luxemburgische Meister Colin Heiderscheid hat am Samstag bei der Ankunft der «Tour des 100 communes» im französischen Béthune nicht gerade geglänzt – und zwar unabhängig von seiner sportlichen Leistung.

Als das Fahrerfeld die Ziellinie überfuhr, ereignete sich kurz dahinter ein Sturz, in den zwei Fahrer verwickelt waren. Der kurz darauffolgende Colin Heiderscheid hielt an. Doch nicht etwa um zu helfen: Er griff nach dem Fahrrad eines gestürzten Fahrers und warf es kräftig zu Boden. Ohne sich weiter um den Zustand des Mannes zu kümmern, fuhr er weiter, während der andere am Boden blieb.